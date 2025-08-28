Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avatar Atakan'dan duygusal paylaşım: Benim en büyük şampiyonluğum bu aile

Avatar Atakan'dan duygusal paylaşım: Benim en büyük şampiyonluğum bu aile

28.08.2025 11:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Avatar Atakan'dan duygusal paylaşım: Benim en büyük şampiyonluğum bu aile

Survivor şampiyonu Avatar Atakan, 36. yaşını eşi Serap Korkmaz ve çocukları Leon ile Zenia ile birlikte kutladı. Arslan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ailesiyle geçirdiği anları “Benim en büyük şampiyonluğum bu aile” sözleriyle duyurdu.

Survivor’da adını geniş kitlelere duyuran ve 2016 yılında şampiyonluk yaşayan Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, 27 Ağustos’ta 36 yaşına bastı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile dünyaevine giren Arslan, 2018’de oğlu Leon Aslan ve 2023’te kızı Zenia’nın doğumu ile baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğum günü sürprizi ise eşi ve çocukları tarafından yapıldı.

Arslan, sürpriz karşısındaki mutluluğunu sosyal medyada paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“Bu sabah böyle uyandırıldım. Hatta tam olarak uyanamamışım. Paradan, şöhretten, başarıdan daha değerli bir şey var. Sabah uyandığında seni gülümseyerek karşılayan bir eş, seni sevgiyle sarıp sarmalayan çocuklar... Benim en büyük şampiyonluğum bu aile. Ve bir de kalbini, sevgisini, desteğini hiç esirgemeyen siz güzel insanlar. İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz.”

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Çağan Atakan Arslan (@avataratakan)'in paylaştığı bir gönderi

İlgili Konular: #Avatar Atakan