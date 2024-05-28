Avrupa Birliği tescilli kirazın hasadı başladı: 800 ton rekolte bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendisine özgü tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli "dalbastı" kirazında bu sezon 800 ton rekolte bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:37
Avrupa Birliği tescilli kirazın hasadı başladı: 800 ton rekolte bekleniyor
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Avrupa Birliği (AB) coğrafi tescilli Malatya kayısısından sonra kentin önemli gelir kaynaklarından ve ihracat ürünlerinden "dalbastı" kirazı, özgün tadı ve aromasıyla öne çıkıyor. Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışından da talep gören kirazda bu sezon üreticiler, yüksek kalite bekliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, ilçelerine özel "dalbastı" kirazında hasat için çiftçilerin hazırlıklara başladığını söyledi. 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldıkları kirazın hasadının yaklaşık 15 gün sonra başlayacağını anlatan Solmaz, bu yıl istedikleri kalitede ürün almayı hedeflediklerini ifade etti.


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