Hasat yaparken yangın çıktı: 200 dönüm arsa kül oldu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Büyüyen yangında 200 dönüm arazi kül oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 15:08
Hasat yaparken yangın çıktı: 200 dönüm arsa kül oldu
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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde biçerdöverin hasat yaptığı esnada sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ekili arazide yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çevirdi. Yangın itfaiye ve vatandaşlarca söndürüldü.

Yangın, Karkamış ilçesi kırsal Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, biçerdöverin ekili arazide hasat yaptığı esnada çıkan kıvılcımlar kuru otları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangına vatandaşlar ve ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ve vatandaşların çalışması sonucu söndürüldü.

Yaklaşık 200 dönüm arpa ve mercimek ekili alanı küle çeviren yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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