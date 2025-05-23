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Avrupa'da işlek bir caddeye Atatürk'ün ismi verildi

Avrupa'da işlek bir caddeye Atatürk'ün ismi verildi

23.05.2025 22:38:00
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AA
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Avrupa'da işlek bir caddeye Atatürk'ün ismi verildi

Malta'da işlek bir caddeye, Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı verildi.

Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımında, "Malta’daki Atatürk Caddesi'nin açılışı, merhum Büyükelçimiz Sayın Erdeniz Şen'in isteği doğrultusunda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Caddenin isimlendirilmesi törenine Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Fethi Etem katıldı.


O SÖZÜ ASILDI

Atatürk Caddesi’nin girişine, üzerinde Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünün yazılı olduğu levha asıldı.

19 Mayıs'ta bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık sebebiyle Ankara’da vefat eden Türkiye’nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen, söz konusu caddeye "Atatürk" isminin verilmesi konusundaki çalışmaları takip ediyordu.

Büyükelçi Şen, geçen yıl Ağustos ayında, Atatürk'ün adının verileceği söz konusu yolun adadaki tarihi Türk Şehitliği'ne çok yakın bir mesafede olduğunu ve Türk mühendislerinin yaptığı Marsa kavşağı projesi üzerinde yer aldığı bilgisini vermişti.

Şen, konunun kendisinden önceki Büyükelçi Kerem Kıratlı döneminde başladığını ve kendisinin de takipçisi olduğunu belirterek, "Türkiye ile Malta arasındaki ilişkilerin gelişmesi çerçevesinde Malta hükümetinin aldığı bir karar. Bu karar, Türkiye ile ilişkilere verdikleri önemi gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Konular: #Atatürk #Büyükelçi #Malta

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