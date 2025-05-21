Atatürk Orman Çiftliği’nin 100. yılına özel sergi

Koç Üniversitesi VEKAM, “Zamanın Ötesinde Bir Vizyon: Atatürk Orman Çiftliği 100 Yaşında Kamil&Orgun Ülkenli Arşivlerinden 100. Yıla Armağan” sergisini açıyor. Bugün saat 18.00’de Zeki Kamil Ülkenli küratörlüğünde görücüye açılacak olan sergi, Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Mutluluk Sergi Salonu’nda yaşama geçirilecek. Osmanlıca belgeler, dönem raporları ve kişisel anlatılar aracılığıyla AOÇ’nin çok katmanlı tarihine ışık tutan sergi, Atatürk Orman Çiftliğinin, aynı zamanda başkent Ankara’nın sosyal ve kültürel dönüşümündeki etkisini de gözler önüne sermeyi amaçlıyor.