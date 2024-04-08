Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!

Gülse Birsel sosyal medyada öne sürülen 'Avrupa Yakası geri mi dönüyor?' iddialarına yaptığı sosyal medya paylaşımı ile yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 18:13
Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Gülse Birsel açıkladı!
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Avrupa Yakası dizisinin geri döneceği iddiaları ile ilgili dizinin yazarı Gülse Birsel açıklama yaptı.

ATV kanalında ekranlara gelen dizi 2004 yılında başlamış ve 6 sezon sürmüştü. Dizi 2009 yılında final yapmıştı. Dizinin kadrosunda Engin Günaydın, Evrim Akın, Gazanfer Özcan ve Ata Demirer gibi ünlü isimler yer almıştı.

"ÖZÜR DİLERİM"

Dizinin senaristliğini yapan Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin geri döneceği iddialarını yalanladı. Gürsel şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Yakası geri dönüyor” haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim."


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