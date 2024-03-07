Gülse Birsel'den 'yeni proje' müjdesi

Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:15

Güncelleme: 07.03.2024 - 16:16

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi sevilen projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerinden söz etti.

Gülse Birsel, “Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor” dedi.

"ÇOK YAKIN BİR TARİHTE DEĞİL"

Son projesiyle ilgili “Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım” diyen Birsel, “Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.