Gülse Birsel'den 'yeni proje' müjdesi

Katıldığı bir davet sonrası basın mensuplarıyla konuşan oyuncu ve senarist Gülse Birsel, Aile Arasında filminin ikincisini yazdığını söyledi. Birsel ayrıca bir de dizi yazdığını da belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:15
Gülse Birsel'den 'yeni proje' müjdesi
Abone Ol google-news

Avrupa Yakası, Yalan Dünya, Jet Sosyete gibi sevilen projelere imza atan Gülse Birsel, katıldığı bir davet sonrası hazırlığını yaptığı yeni projelerinden söz etti.

Gülse Birsel, “Aile Arasında 2'yi yazıyorum. Ne zaman izleyici karşısına çıkacağız bakalım. Senaryo bitsin, ondan sonra döneceğiz. Elimde bir tane de dizi var. İki televizyon kanalı ve dijital platformlar ilgileniyor” dedi.

"ÇOK YAKIN BİR TARİHTE DEĞİL"

Son projesiyle ilgili “Onu bir yazayım, ne kadar uzun yazabiliyorum onu bir görmem lazım” diyen Birsel, “Ondan sonra net karar vereceğim ama çok yakın bir tarihte değil bu ancak gelecek sezon” ifadelerini kullandı.


gülse birsel haberleri proje haberleri

İlgili Haberler

Gülse Birsel, 'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilince isyan etti: 'Çeşme'de evim bile yok'

Gülse Birsel, 'Sadrazam torunuyum, Çeşme benim' diyen kadına benzetilince isyan etti: 'Çeşme'de evim bile yok'
Gülse Birsel ilginç yılbaşı anısını anlattı: 'O gün bu gündür...'

Gülse Birsel ilginç yılbaşı anısını anlattı: 'O gün bu gündür...'
Gülse Birsel'in hazırladığı yılbaşı eğlencesi hazır!

Gülse Birsel'in hazırladığı yılbaşı eğlencesi hazır!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!

Alperen Şengün'den 45 sayılık tarihi performans: Birçok rekora imza attı!
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Seksenler'in 'Zafer'iydi... Ünlü oyuncu Efe Deprem, motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Mart 2024 Cuma Oğlak burcu yorumu
En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...

En çevreci arabanın elektrikli olmadığı ortaya çıktı! İşte doğayı koruyan ve en çok kirleten otomobiller...
Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!

Bu hafta en çok izlenen Netflix dizileri belli oldu!
Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Rosier'den Nice'e kötü haber!

Beşiktaş'tan kiralanmıştı: Rosier'den Nice'e kötü haber!
Burcu Göksal’ın sözlerine bir eleştiri de CHP’li Salıcı’dan geldi

Burcu Göksal’ın sözlerine bir eleştiri de CHP’li Salıcı’dan geldi