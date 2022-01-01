Avrupa yeni yıla 'sessiz' girdi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 06:26

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle seyircili büyük ölçekli dış etkinliklerin gerçekleşmediği Avrupa ülkelerinde, havai fişek gösterileri ve canlı televizyon şovları evlerden izlendi.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'in simgelerinden Brandenburg Kapısı önünde her yıl 100 binden fazla kişinin katıldığı havai fişekli yeni yıl kutlamaları Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle üst üste ikinci yıl yapılamadı.

Brandenburg Kapısı önünde sadece Alman kamu yayıncısı ZDF tarafından yayınlanan konser düzenlendi.

Covid-19’un Omicron varyantı nedeniyle “temas kısıtlamalarını” yeniden uygulamaya başlayan Almanya, ülke genelinde hava fişekleri yasakladı.

Almanya’da bu yıl alışılmadık derecede ılıman sıcak havanın etkili olması da dikkati çekti.

HOLLANDA

Hollanda hükümeti de Covid-19 salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşında havai fişek satışını ve gösterilerini yasakladı. Hollanda'da bu ürünleri bulamayanlar çevre ülkelerden ve özellikle Belçika'dan aldıkları havai fişeklerle yeni yılı kutluyor. Hollanda polisi ülkeye kaçak yollardan sokulan havai fişeklere karşı bir dizi tedbir almaya çalışsa de ülkenin birçok kentinde havai fişekler patlatıldı.

İSVEÇ

Covid-19 ile mücadelede "sürü bağışıklığı" stratejisini izleyen İsveç'te, sosyal mesafeye uyulmadan havai fişek gösterisi yapıldı. Stockholm'ün merkezinde yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, onlarca polis ve ambulans hazır bekledi. Havai fişek gösterisini izleyenlerin maske takmadığı gözlendi.

Öte yandan İsveç'te Noel alışverişinin yoğun yaşandığı son hafta Covid-19 salgınında da büyük artış yaşandı.

Halk Sağlık Müdürlüğünün rakamlarına göre, İsveç'te son 24 saatte 10 bin 874 vaka ile Covid-19 salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı tespit edildi.

FRANSA

Başkent Paris sokakları ise kısıtlamalar nedeniyle adeta terkedilmiş kent görünümü verdi.

Koronavirüs salgının 5. dalgası ile mücadele eden Fransa, yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları ile girdi. Ülkede 31 Aralık gecesi, bar ve kafelerde dans etmek yasaklanırken, 10 Aralık’tan bu yana kapalı olan gece kulüpleri yılbaşında da kapalı kaldı. Konser, havai fişek ve resmi kutlamalar iptal edilirken, ülke genelinde sokakta toplanmak ve alkol tüketmek yasaklandı. Fransa hükümeti, Başkent Paris'in dünyaca ünlü caddesi Champs-Elysee'de yeni yıl kutlamaları çerçevesinde havai fişek ve sokakta kutlamaları yasakladı. Paris'te bazı cadde ve sokaklar ise adeta terkedilmiş kent görünümü verdi. Açık olan yerler ise, gece yerel saatle 02.00 itibariyle kapanacak olması nedeniyle birçok Fransız yeni yıla evlerinde girmeyi tercih etti.

Paris'in yanı sıra Lyon kentinde vatandaşlar yeni yıla evlerinde girdi. Kent sokaklarına kısıtlamalar nedeniyle kimse çıkmazken, yeni yılda Lyon'u sessizlik kapladı.

İNGİLTERE

İngiltere'de yılın son gününde 189 bin 846 vaka ve 203 can kaybı kaydedildi. Başbakan Boris Johnson, yeni yıl mesajında, aşı sayesinde ülkenin hastalığa karşı geçen yıldan kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğunu belirtti. Johnson, kutlamalara katılacaklardan test yaptırmalarını ve ortamları havalandırmalarını istedi.

Ülkede Covid-19 vakaların etkisiyle başkent Londra'daki Trafalgar Meydanı'ndaki etkinlik iptal edildi.