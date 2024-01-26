Avrupa'da 4 liraya ev satılıyor! Yönetim nüfus krizinin çözümünü buldu

Yayınlanma: 26.01.2024 - 15:52

Güncelleme: 26.01.2024 - 15:52

Hırvatistan'ın kuzeyinde yer alan Legrad kasabası, nüfusu giderek azaldığı için ilginç bir yöntemle yeni sakinler çekmeye çalışıyor. Ülke yönetimi daha fazla kişiyi bu bölgeye çekmek ve Legrad'ın nüfusunu artırmak için ilginç bir uygulamaya imza attığını duyurdu.

EVLERİN TANESİ 4 LİRA

Yalnızca 2 bin kişinin yaşadığı Macaristan sınırındaki Legrad kasabası azalan nüfus nedeniyle ilginç bir uygulamaya imza attı. 1918'de Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünden bu yana bölgenin nufüsü her geçen yıl biraz daha azaldı. Bölgenin çok eski bir yerleşim yer olması ve yeniden diriltilmesi istenmesiyle, 2018 yılından bu yanan evler neredeyse bedavaya satılıyor. CNBC'ye göre ocak ayında hükümet yetkilileri kentteki bazı boş veya terkedilmiş evlerin tanesi sadece 4 lira 20 kuruştan yani 13 sentte satışa çıkardı.

BELEDİYE BAŞKANI MEMNUN KALDI

Bu kadar düşük maliyetli evlerden birini almak için 2 şart sunuluyor. Bunlardan biri aile sahibi olmak diğeri ise başka bir mülk sahibi olmamak. Legrad Belediye Başkanı, 2018'den bu yana bu yöntemle daha fazla çocuk bulunduğunu ve bunun sonucunda şehre yeni bir kreş bile açıldığını açıkladı. Legrad belediye başkanı Ivan Sabolic "Oturuma hazır 5 konut satıldı. Üç aile zaten buraya taşındı ve bizi sevindiren şey, her üç ailenin de taşınma sırasında yeni bir çocuğu olmasıydı. Bu durum kreşteki çocukların sayısını arttı" ifadelerinde bulundu.

İTALYA'DA 1 EUROYA EV ALMAK MÜMKÜN

Azalan nüfuslarını arttırmak için neredeyse bedavaya ev satma yaklaşımı sadece Hırvatistan'a özgü değil. Sicilya'nın bir kasabası ıkan Mussomeli'nin boş evleri de 1 euro karşılığında satması da gündem olmuştu.