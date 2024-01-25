Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarını bir kez daha değiştirmedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 16:36
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
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Avrupa Merkez Bankası (AMB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı.

AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.


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