Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (AMB) faiz oranlarını bir kez daha değiştirmedi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB), 3 temel politika faizini sabit bıraktı.
AMB'den yapılan açıklamada, Banka'nın 3 temel politika faizini sabit bırakma kararı aldığı, refinansman faizinin yüzde 4,50'de, mevduat faizinin yüzde 4'de, marjinal fonlama faizini de yüzde 4,75 seviyesinde koruduğu kaydedildi.
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