Ay ve Satürn kavuşumu da bu nadir doğa olayının en güzel örneklerinden biri. Peki, Ay Satürn kavuşumu ne zaman, saat kaçta? Ay ve Satürn kavuşumu Türkiye'den görülecek mi?

AY SATÜRN KAVUŞUMU NE ZAMAN?

Ay ve Satürn, 27 Aralık 2025 Cumartesi günü birbirine karşı yakın konumda yer alacak.

KAVUŞUM TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ?

Satürn ay boyunca Boğa takımyıldızı doğrultusunda bulunacak. Parlaklığı ay boyunca 5,64 kadir ile 5,61 kadir arasında değişecek.

Ankara'dan yaklaşık olarak 18:34 ile 04:02 arasında gözlenebilecek.