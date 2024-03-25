Yayınlanma: 25.03.2024 - 09:52

Güncelleme: 25.03.2024 - 09:52

Güneş tutulmalarının yanı sıra 2024'te gökyüzünde 2 Ay tutulması, 4 süper Ay, 12 dolunay ve 10'dan fazla gök taşı yağmuru görülecek, yıl boyunca bazı gezegenler teleskop olmaksızın izlenebilecek. Peki, Ay tutulması ne zaman? Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi?

AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Ay tutulması 25 Mart 2024 Pazartesi günü Türkiye saati ile sabah 10:00 sularında gerçekleşecek.

Ay tutulması, bir yarı gölgeli ay tutulması olarak gerçekleşecek. Ay tutulması, Dünya'nın Güneş ile Ay arasına girmesi ve Ay'ın yüzeyine gölge düşürmesi sonucu meydana gelir ancak tüm ay tutulmaları eşit yaratılmamıştır.

AY TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?

Ay tutulması Türkiye'den görülmeyecek. Kıta Amerika, Antarktika, Alaska ve kuzeydoğu Rusya'dan izlenebilecek.