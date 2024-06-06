'Ayak İşleri' dizisinin hayranı, dördüncü sezonu kutlamak için lokma dağıttı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 18:03

Güncelleme: 06.06.2024 - 18:03

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kekeç, “Ayak İşleri’nin dördüncü sezonu için bu lokmayı dağıtıyoruz. Geçenler de ölmüş bir rap’çi adına döktürmüştük. Çok sevdiğim dizinin yeni sezonu geliyor, hayrına lokma dağıtıyorum. 5’inci ve 6’ncı sezonu da gelsin isterim. Şu anda mutluyuz” dedi.

Lokma dağıtımı sırasında bekleyen vatandaş Rüzgar Sarı ise diziyi izlediğini söyleyerek “Buraya gelirken baktım, bir lokma arabası daha vardı; almadım. Ama bunu görünce ‘Acaba şimdi kim için dağıtıyorlar’ dedim. ‘Ayak İşleri’ dizisi için olduğunu görünce ‘hayırlı olsun’ dedim. Yeni sezon çekimlerinin başladığını görmüştüm. Diziyi sınava hazırlanırken babamla izliyordum, gayet keyifliydi. Dizideki Evren falan görse büyük ihtimal lokmanın sosyal toplum için gerekliliklerini anlatır” ifadelerini kullandı.

Filiz Yılmaz da diziyi ailecek izlediklerini belirterek “Dördüncü sezon için lokma dağıtılıyormuş, almaya geldik” dedi.

Derin Sağbili de bir dizi için hayır lokması dağıtılmasının çok güzel olduğunu söyledi.

Bilgin Balcı ise ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek “Güzel bir şey. Bunlar tabii sosyal dayanışma açısından da oldukça güzel etkinlikler” diye konuştu.