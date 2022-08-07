Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu

Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, köpeğin peşinden metrelerce koştu. O anlar kameraya yansıdı.

İHA
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:38
Ayakkabısını köpeğe kaptırdı, metrelerce peşinden koştu
Abone Ol google-news

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı.

Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı.

Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu.

O anlar ise plajda bulunan başka bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.


Karacabey Bursa Karacabey Boğazı Köpek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler