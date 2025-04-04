Aybüke Pusat Teşkilat dizisindeki sahnelerini tamamlamak için yeniden sete çıkacak

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:50

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:50

TRT, Teşkilat dizisinde rol alan oyuncu Aybüke Pusat’ı dizinin oyuncu kadrosundan çıkarma kararı aldı. TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna saygıyla duyurulur: Teşkilat dizisinde rol alan bir oyuncunun paylaşımları TRT’nin kurumsal ilkeleri ile asla bağdaşmamaktadır. Teşkilat dizisi izleyicilerini de hayal kırıklığına uğratan paylaşımlar nedeniyle söz konusu kişi diziden çıkarılmıştır" ifadelerine yer verdi.

Pusat’ın sosyal medyada yaptığı tüketim boykotu çağrısı sonrasında TRT’nin aldığı bu karar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından başlayan tepkiler sürerken, dizinin stok bölümleriyle ilgili de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TRT tarafından yapılan açıklamada, “Stok bölümleri çekilmiş olmasına rağmen dizinin senaryosunda revizeye gidilecektir” denildi.

Bu ifade, Aybüke Pusat’ın yer aldığı bölümlerin tamamen yayından kaldırılabileceği yönünde yorumlandı. Ancak gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, şu aşamada Pusat’ın daha önce çekilen sahnelerinin diziden çıkarılması yönünde bir gelişme yaşanmadı.

Öte yandan, dün öğle saatlerinde dizinin yapım şirketi Tims&B’nin ofisine çağrılan Aybüke Pusat’a TRT’nin kararı iletildi. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada ise, oyuncunun yer aldığı iki stok bölümdeki eksik sahnelerin de tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.