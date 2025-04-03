Aybüke Pusat'ın sahipsiz hayvanlar için oluşturduğu kampanyaya bir günde 3 katı bağış yapıldı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:50

Güncelleme: 03.04.2025 - 23:00

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, üniversite öğrencilerinin başlattığı CHP'nin de destek verdiği 2 Nisan tüketim boykotu kampanyası için sosyal medya hesabından bir hikaye paylaşmıştı. Bunun ardından TRT Tabii'de yer alan Teşkilat dizisinde işine son verilmişti.

Aybüke Pusat ardından Instagram hesabında kısa sürede bir milyonu aşkın yeni takipçi kazandı. Yurttaşlar Pusat'a desteğini gösterdi.

Aybüke Pusat'ın Instagram hesabı.

BAĞIŞ KAMPANYASI DA İLGİ GÖRDÜ

Öte yandan Aybüke Pusat'ın hesabının öne çıkanlarında yer alan 'Aybüke Pusat Doğum Günü Kampanyası' da yurttaşlar tarafından ilgi gördü.

Pusat bu kampanyayı doğum günü olan şubat ayında, "Bu yıl doğum günümü özel bir anlamla kutlamak istiyorum. Aileme yeni katılan sevgili Biricik’in adına, Hepad bahçesinde yuva bekleyen 1000’in üzerinde terk edilmiş dost için destek olmak istiyorum. Onların bir sıcak yuva umuduyla beklediğini bilmek, bu günü daha anlamlı kılmam için en büyük sebep. Eğer sen de doğum günümü kutlamak istersen, bir patili dosta umut olabilirsin. Küçük de olsa yapacağın her destek, onların hayatında büyük bir fark yaratacak. Birlikte daha çok pati kurtarabiliriz!" ifadeleri ile duyurmuştu.

2 Nisan günü (solda) ve 3 Nisan (sağda) gününde oluşan bağış tablosu

Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) aracılığı ile başlatılan kampanyanın dün (2 Nisan) itibari ile toplam bağışı 24 bin 503 lira iken bugün 91 bin 136 liraya çıktığı görüldü. Kampanya yurttaşların Pusat'a gösterdiği desteği ifade ederken kısa sürede 3 katını aşmış oldu.