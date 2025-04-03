Gülben Ergen'den Aybüke Pusat'a destek

Yayınlanma: 03.04.2025 - 17:58

Güncelleme: 03.04.2025 - 17:58

Oyuncu Aybüke Pusat, boykot çağrısı sonrası TRT'deki Teşkilat dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Pusat'ın diziden çıkarılmasına bir tepki de şarkıcı Gülben Ergen'den geldi. Ergen, sosyal medya hesabıdan yaptığı paylaşımda "Oyuncu çalıştığı kanalla aynı fikirde olmak zorunda mı?" ifadelerini kullandı.

Ergen'in paylaşımı şöyle:

"Oyuncu çalıştığı kanalla aynı fikirde olmak zorunda mı?"

Aynı yaşam felsefesini benimsemek zorunda mı? Farklı düşünemez mi?

Farklı hissedemez mi?

İnsanları ekmeğinden edebilmek korkunç bir hakaret!

Kendi içimizde bölünür olduk!!



