Ayça Ayşin Turan'dan samimi açıklama: 'Aşkın ömrü yoktur'

Yayınlanma: 22.04.2024 - 09:48

Güncelleme: 22.04.2024 - 09:48

Ayça Ayşin Turan "Sevmek Yüzünden" filminde ihanete uğrayan ama yaşadığı acı tecrübe sayesinde de hayatının aşkını bulan İdil karakterine hayat vermişti.

Geçen yıldan beri Mehmet Aslan’la yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Turan, Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına verdiği röportajda genel inanışın aksine aşkın ömrü olduğunu düşünmediğini anlattı:

"Aşkın bir ömrü var mıdır? Bence yoktur. Ona nasıl baktığınla alakalı… Hani bir süre sonra sevgiye mi dönüşür, başka bir şey midir? Onu bilmiyorum. Ama mesela birlikte tamamlamak değil de iki tamam olmuş insanın bir araya gelmesi bence mevzu… Bendeki bir eksikliği karşıdakinden almak bana çok doğru bir şey gelmiyor açıkçası… Benim eksikliğimi o kapatıyor o zaman… Ya da o benim eksiğimi kapatıyor. Bu doğru bir yaklaşımmış gibi gelmiyor bana… Aksine o iki tam insanın bir araya geliş şekli bence güzel olan ve sağlıklı olan…"

