Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: 'Çocukluğum bitti...'
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan, 'Empati' adlı programa konuk oldu. Turan, yaşadığı zor günleri anlatarak, babasını kaybettiğinde çocukluğunun bittiğini söyledi.
Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de ekranlara gelen Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Turan cevapladı.
"İÇERİDE AĞLADIĞIM BİR SENE OLDU"
Geçen yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı.
"Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı:
"Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."
7 YAŞINDA KEMANA BAŞLADI
"Oyunculuktan daha çok müzik ile büyüdüm" diyen Turan, "7 yaşında keman çalmaya başlamıştım. Sanatın herhangi bir dalında olacağım çok belliydi" diye konuştu.
Taylan'ın "Sevdiklerin için her şeyi göze alır mısın?" sorusuna Turan, “Sevdiklerim için her şeyi göze alabilirim" diyerek yanıt verdi.
"SADECE DOĞURMAK İLE ANNE OLUNMUYOR"
Programın ilerleyen zamanlarında Taylan, "Güzel bir çocukluk geçirdiğini söyledin. Çocuklarla aran nasıldır? Anneliğe bakış açın nedir?" diye sordu. Turan bu soruya, "Hem anne olmak hem de evlat edinmek istiyorum. Sadece doğurmak ile anne olunmadığını düşünüyorum" yanıtını verdi.
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