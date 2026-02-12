Aydilge'den hayranlarını üzen haber: Ameliyat oldu!

Türk pop müziğinin kendine has tarzı ve yüksek enerjisiyle dikkat çeken ismi Aydilge, bir süredir yaşam kalitesini düşüren bel ağrılarına cerrahi müdahale ile veda etti. Başarılı bir operasyon geçirdiğini duyuran şarkıcı, yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

"NAZARA GELDİK"

Sosyal medya paylaşımlarının altına gelen "maşallah" yorumlarına atıfta bulunan Aydilge, geçirdiği operasyonu esprili bir dille değerlendirdi:

"Son bir iki postumun altına sürekli 'nazar değmesin' yazıyordunuz, sağ olun. Çok güzel bir operasyon geçirdim. Sahnede o kadar hoplarsam olacağı buydu. Ama şimdi sağlam belle sahnede daha da çok hoplayacağım. İnşallah belimde hiçbir rahatsızlık kalmayacak."

HEMEN TABURCU OLACAK

Hastanede kendisine çok iyi bakıldığını belirten ünlü sanatçı, operasyonun hemen ardından ayağa kalktığını ve kısa sürede taburcu olacağını açıkladı. Konser maratonuna kaldığı yerden devam etmek için sabırsızlandığını ifade eden Aydilge, "Yine konserlerde hep beraber eğleneceğiz, sizi çok seviyorum" diyerek hayranlarına moral verdi.