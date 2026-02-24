KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem'in yaşamı merak ediliyor. Sosyal medyada çıkan iddiaların ardından Erdem'in yaşamı yurttaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Aydın Erdem kimdir? Aydın Erdem kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

AYDIN ERDEM KİMDİR?

1972 yılında İstanbul’da doğdu. 1991’de İstanbul Saint Joseph Lisesi’nden 1995 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Kısa süreli inşaat sektöründe çalıştı. 1997’den 1999 yılına kadar Washington D.C.’de bulunan American Üniversitesi’nde sinema ve TV haberciliği üzerine mastır yaptı. ABD’de bir süre serbest programcılık yaptı. 2000 yılında Türkiye’ye dönüp NTV, Cnnturk, Kanal 1, ANS gibi medya kuruluşlarında yapımcılık, editörlük ve program müdürlüğü gibi farklı görevlerde bulundu.

2008’den beri çalıştığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ'de 2022 yılı itibariyle genel müdürlük görevini üstlenmiştir. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır.

AYDIN ERDEM EVLİ Mİ?

Eşi Beyhan T.'yi; oyuncu Dolunay Soysert ile aldattığı iddia edilen Konda Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erdem hakkında dilekçe sunuldu.

Dilekçede, son aldatmanın oyuncu Dolunay Soysert ile gerçekleştiği iddia edildi. Dilekçede, "Güncel olarak davalı Dolunay Soysert isimli kadın ile kadına ait Arnavutköy'de bulunan evde beraber yaşamaktadır" ifadelerine yer verildi.