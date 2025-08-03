Aydın'ın damak çatlatan lezzeti: Pazarda kilosu 150 TL

Aydın'ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti taze incirde hasat sürüyor. Yetiştirildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün daha erken hasadı yapılan Buharkent taze inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor.

İlk çıktığı anda pazarda 250 TL gibi fiyatla alıcı bulan incirin şu anki fiyatı ise 150 TL civarında alıcı buluyor. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.

Sabahın erken saatlerinde bahçeye gelerek incir toplama işi yapan Ege Üniversitesi Ziraat Mühendisliği son sınıf öğrencisi İhsan Civaroğlu, "Büyüklerimizden kalma incir bahçelerimizde hasat yapmaktayız. 30 yaşlarındaki ağaçlarımızda hasat yapıyoruz. Havalarımız iyi gidiyor. Eskiden kalan tarımı şu anki modern tarımla birleştirerek aldığım eğitimi burada da değerlendirmek istiyorum. Turfanda dediğimiz ilk hasatlarda iyi kar elde ediyoruz" dedi.

İncir üretimi ve aynı zamanda da toptancı hali işletmeciliği yapan İbrahim Sancak, ilçede taze incir sezonunun başladığını ifade ederek, "Önümüzdeki birkaç gün içerisinde ihracatımız da başlayacak. Buharkent'te sarı lop olsun, Bursa siyahı cinsi incir olsun güzel bir pazarımız var. Rekoltemiz ve kalitemiz çok iyi" diye konuştu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Buharkent, Aydın'da ilk incir hasadının yapıldığı yerdir. Erkenci incirlerimiz olan sarı lop ve Bursa siyahı incirlerimizin hasadı, diğer bölgelere göre yaklaşık bir hafta 15 gün önce yapılır'' dedi.