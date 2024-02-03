Aydın'da beklenmeyen hasat: Yazın en sıcak döneminde meyve veriyordu...

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:00

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:00

Dünyanın en sıcak iklimlerinden birine sahip olan Aydın'ın simge ürünü incir ağaçları da küresel ısınmadan nasibini aldı. Yılın en sıcak günlerinde meyve veren incir ağaçları, bu yıl kış mevsiminin gecikmesi sonbaharda da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklara aldanan Aydın'daki incir ağaçları kış ortasında meyveye durdu.

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın’da, yeni sezon hazırlıkları devam ederken, Sultanhisar ilçesi Malgaç Mustafa Mahallesi’ndeki incir ağaçlarının, iklim değişikliğinin etkisiyle kış ortasında meyveye durması şaşırttı. Durumun normal olmadığını belirten üreticiler, erkek incir olarak adlandırılan ilekle aynı dönem gelişen incirlerin ancak meyveye dönüştüğünü belirterek, zaman zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını belirttiler. Şaşkınlık veren durumun ilgili kurumlarca incelenmesi için doğuş yapan incir ağaçlarını fotoğrafladıklarını belirten bölge sakinlerinden Yücel Sevingül,"İncir yaz meyvesidir. Aydın'daki çöl sıcakları bastırmadan meyve olmaz. Ne hikmetse bu yıl kış ortasında incir ağaçlarında olgunlaşmamış olsa da ham meyveler görüldü. Bu konuda tecrübeli olan köylüler durumun küresel ısınmadan ve sonbaharda mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıktan kaynaklandığını belirttiler. Bölgede çok sayıda bu şekilde doğuş yapmış incir ağacı var" diyerek daha önce kısa sürede olgunlaşma sağlayan erik ve benzeri meyvelerde görülen yalancı bahar doğuşlarının bu yıl incirde de görüldüğünü kaydetti.