Aydın'da hasat başladı: Rekolte düşük, kalite yüksek

Dünyanın en kaliteli en fazla kuru incirinin üretildiği Aydın'da incir hasadı bu yıl aşırı sıcaklar nedeniyle erken başladı. Üretici bu yıl rekoltenin düşüklüğünden dert yanarken, şu an itibariyle kalite ve fiyatlardan memnun olduklarını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 14:35
Aydın'da hasat başladı: Rekolte düşük, kalite yüksek
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Aydın'da havaların sıcak gitmesi ile birlikte taban arazilerde incir hasadı başladı. Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy Mahallesi'nde hasada ilk başlayan çiftçilerden Ersel Has, aşırı sıcak, ileklerdeki hastalık ve bu yıl yaygın olarak görülen Akdeniz meyve sineğinden dolayı rekoltede ciddi bir düşüş olduğunu söyledi.

Bu yıl sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı sezonun erken başladığını ve aşırı kuraklık nedeniyle pek çok ağacın sarardığını kaydeden Ersel Has, “İncir çok nazik ve bir o kadar da ilgi isteyen bir meyve. Bu yıl sıcaklardan dolayı erken olgunlaştı ve hasat sezonu da erkken başladı. Yaz sıcağında işlendiğinden dolayı aynı zamanda hasat işleri de oldukça zahmetli ve yorucu oluyor. Ancak ürün para edince zahmetine göz görmüyor. İlk hasadı yaptık. Kürek malı denilen ürünü toptan kilosunu 200 TL'ye aldılar. Bu incir üreticisi için güzel bir rakam. İnşallah sezon sonuna kadar böyle gider” diye konuştu.


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