Aydın'da silajlık mısıra alternatif olarak üretildi: İlk hasatta 7,5 ton verim...

Yayınlanma: 30.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 30.03.2024 - 14:27

Aydın’da çok fazla su isteyen silajlık mısıra alternatif olarak ekilen ve ilk hasatta 7,5 ton verim alınan sorgum bitkisinin yaygınlaştırılması amacıyla Kuyucak ve Efeler’de üreticilere 5 ton sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde silajlık mısıra alternatif olarak ekilen silajlık sorgum üretiminin ilk hasadında 7,5 ton verim elde edilirken, pilot olarak 11 ilçede uygulanan ve az sulamayla yüksek verim elde ettiren üründen, çiftçiler de memnun kaldı. Proje kapsamında Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar ve Yenipazar olmak üzere 11 pilot ilçede 2 bin 600 dekar alana ekilen 12 ton sorgum sudan otu melezi tohumundan, yeşil ot olarak dekara ortalama 3,2 ton, silajlık olarak dekara ortalama 7,5 ton verim elde edildi.

Suyun verimli kullanılması hedefiyle gerçekleştirilen proje, üreticiler tarafından da olumlu karşılanırken, sorgum otu kullanımının yaygınlaştırılması hedefiyle çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şubesi tarafından yürütülen “Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında da üreticilere yüzde 75 hibe yüzde 25 çiftçi katkılı olarak tohum dağıtımı devam ediyor. Çalışmalarına devam eden ekipler, son olarak Efeler ve Kuyucak ilçesinde sorgum tohumu dağıtımı etkinliği gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte üreticilere Efeler’de 3 ton, Kuyucak’ta 2 ton olmak üzere toplam 5 ton sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.