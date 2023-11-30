Aydın’da üreticiler zamanla yarışıyor: Hasat erkene çekildi

Yayınlanma: 30.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:51

Önemli zeytin üretim merkezlerinden olan Aydın’da, Akdeniz meyve sineği başta olmak üzere etkili olan yağış ve fırtına sebebiyle dökülme yapan zeytinlerin telef olmaması için hasadı erkene çeken üreticiler adeta zamanla yarışıyor.

Türkiye’nin en çok zeytin ağacı varlığına sahip Aydın’da, zeytin hasat sezonu başladı. ‘Yok yılı’ olmasından dolayı bu yıl rekoltenin ciddi derecede az olduğunu belirten üreticiler Akdeniz meyve sineğinden dolayı dökülen ürünlerini bir an önce toplayabilmek hasada erken başladı. Zeytinyağı fiyatının yüzde 200 oranında yükselmesiyle birlikte üreticinin en kıymetli ürünlerinden birisi zeytin oldu. Aydın Ovası’nda son günlerde etkili olan yağış ve fırtınanın ardından yoğun bir dökülme yaşayan zeytinler, çiftçileri harekete geçirdi. Zeytin bahçelerine inen üreticiler, dökülen zeytinlerin telef olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Zeytinlerini hasat edebilmek için Hollanda’dan geldiğini belirten Yahya Mamağa; “Bu yıl az da olsa bizim bahçemizde zeytin vardı. Geçtiğimiz yıllarda Nisan ayına kadar zeytin meyvesi ağacında bekliyordu. Ancak bu yıl yaşanan Akdeniz meyve sineği salgınından dolayı zeytinler hemen dökülmeye başladı. Biz de ürünlerimiz telef olmasın diye hasadı erkene aldık. En büyük sıkıntı işçi bulma sıkıntısı. Rica minnet bulduğumuz işçilerle birlikte zeytini hasat ediyoruz” dedi.

Ayrıca bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı zeytinde, yağ veriminin düşük olduğu ve Akdeniz meyve sineğinden dolayı asit oranının ise yüksek olduğu belirtildi.