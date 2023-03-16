Ayhan Taş kimdir, evli mi? Ayhan Taş hangi filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 12:26

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 12:26

Ayhan Taş 1971 yılında Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamladı. Ayhan Taş, tiyatrodan önce 1993-1995 yılları arasında şiir topluluğu çalıştırıcılığı ve Edirne Dost FM'de radyo programcılığı ve sunuculuğu yaptı. 1997 yılında tiyatroya başladı ve Arayış Tiyatro Topluluğu bünyesinde Melih Cevdet Anday'ın İçerdekiler adlı oyununda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü'ne girdi. Yiğit Arı ve DTCF Tiyatro Bölümü'nde tanıştığı 4 arkadaşıyla beraber Mahşer-i Cümbüş tiyatro grubunu kurdu. Aynı yıl Ankara Batıkent Lisesi'nde tiyatro çalıştırıcılığı yaptı. Bu grup daha sonra İstanbul'a taşındı. Bu grupla beraber Türkiye'ye Tiyatro Sporunu getirdi.

AYHAN TAŞ'IN OYNADIĞI FİLMLER

7 Avlu adlı filmde Tahir adlı karakteri canlandırdı.

Yusuf Yusuf adlı filmde Cabbar karakterini canlandırdı.

İnşaat 2 adlı filmde müezzin Ferruh karakterini canlandırdı.

Sürgün İnek adlı filmde Vahap karakterini canlandırdı.

Çarşı Pazar adlı filmde Berber Cemil karakterini canlandırdı.

Düğün Dernek 2: Sünnet adlı filmde Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası karakterini canlandırdı.

Babaların Babası filminde rol almıştır.

Çetin Ceviz 2 filminde rol almıştır.

Bayram Abi adlı filmde oynamıştır.

Bir Baba Hindu filminde rol almıştır.

Çalgı Çengi İkimiz adlı filmde İsmet karakterini canlandırdı.

Kardeşim Benim 2 filminde Saim karakterini canlandırdı.

Baba Parası adlı filmde oynamıştır.

AYHAN TAŞ EVLİ Mİ?

Ayhan Taş eşi Esin Taş ile 2018 yılında boşandı. Çift 2019'da tekrar evlendi. Çiftin bir kız çocuğu var.







