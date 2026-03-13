Aynı gün gözaltına alınmışlardı: Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu 'Çatlı' filminin galasında buluştu

Abdullah Çatlı'nın hayatını konu alan sinema filmi "Çatlı", Taşyapı etkinlik alanında iftar programıyla izleyiciyle buluştu.

Uyuşturucu kaçakçılığı, kontrgerilla faaliyetleri ve derin devlet bağlantılarıyla anılan Çatlı, 1970’lerin sonunda işlenen siyasi cinayetler ve 1996’daki Susurluk skandalıyla Türkiye tarihine geçen en tartışmalı figürlerden biri.

Çatlı'nın 1980 darbesi sonrası yurt dışına çıkışını ve Avrupa'daki yıllarını odağına alan filmin ekibi, oyuncuları ve Abdullah Çatlı'nın ailesi, düzenlenen gösterimde bir araya geldi.

GALADA BİR ARAYA GELDİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda tanınan isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında aynı gün gözaltına alınan Emel Müftüoğlu ve Oktay Kaynarca da “Çatlı” filminin galasına katıldı.

İkili, gala programının ardından düzenlenen iftar yemeğinde de yer aldı.