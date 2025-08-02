Aynı sahneyi paylaştılar: Edis Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti

Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa'nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından Priştine'de düzenlenen festivale katılmak isteyen katılımcılar, öğle saatlerinden itibaren festival alanını doldurdu.

Festivalin ilk gecesinde Türk pop müziği sanatçısı Edis ile dünyaca ünlü Kosova asıllı sanatçı Dua Lipa'nın aralarında olduğu ünlü isimler sahne aldı.

Edis'in performansı, alanda bulunan binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edildi.

İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Konser öncesi bir araya gelen ünlü yıldızlar, birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Edis, ünlü sanatçı Dua Lipa'yı İstanbul'a davet etti. Dua Lipa, daveti memnuniyet ile karşıladı.

KONSERLER DEVAM EDECEK

3 Ağustos'a kadar sürecek festivalde Shawn Mendes, Anyma, Peggy Gou ve Mochakk gibi dünyaca ünlü isimler konser verecek.

Yetkililer, festival için çeşitli ülkelerden 40 binden fazla misafirin geldiğini ve şehirdeki otellerde boş oda kalmadığını bildirdi.

Festival organizatörlerince yapılan yazılı açıklamada, bu yıl festivale Türkiye'den ilginin yoğun olduğu ve binlerce bilet satıldığı belirtilmişti.

Bugüne kadar Calvin Harris, Miley Cyrus, Martin Garrix, Bebe Rexha gibi dünya starlarının sahne aldığı Sunny Hill Festivali, Dua Lipa ve babası Dukagjin Lipa'nın kurduğu Sunny Hill Vakfı tarafından düzenleniyor.

Vakıf, elde ettiği gelirlerle Kosovalı gençlerin müzik ve sanat yoluyla yeteneklerini sergileyebilmelerine olanak sağlıyor.