Ayran yapmanın püf noktası! Aşçıların hiç vermediği taktik!

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 23:45

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 23:45

Yoğurt, su ve tercihe göre tuzun birleşiminden yapılan ayran, Türk mutfağında çok eski zamanlardan beri tüketilmektedir. Hem fazlasıyla lezzetli oluşunu hem de sağlığa hiç zararı olmamasıyla beraber fazlaca yararı dokunmasıyla ayran içecekler arasından favori olarak görülenlerden bir tanesi olarak bilinir. Ayranın faydaları da saymakla bitmez. Sık sık ve düzenli olarak ayran tüketilmesinin vücuda büyük faydaları bulunur.

1) Uzun Süre Tok Tutar.

2) Tansiyonu Dengeler.

3) Sindirimi Rahatlatır.

4) Vücuda Enerji Verir.

5) Hücreleri Yeniler.

6) Kemikleri Güçlendirir.

7) Uyku Düzenleyici.



PEKİ TAM KIVAMINDA AYRAN NASIL YAPILIR?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Herkesin damak tadına uygun olan naneli ayranın tarifi paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler

2 su bardağı yoğurt

3~4 dal taze nane

4 su bardağı soğuk su

Tuz

Servis için

Buz

Nasıl Yapılır?

Yoğurdu derin bir kaba alıp blenderden geçirin. Taze naneyi ekleyin. Son olarak tuz ve suyu ilave edip ayran iyice köpürene kadar çırpmaya devam edin. Servis bardaklarına alıp buz ekleyin. Soğuk servis yapın.

AYRAN KAÇ GÜNDE TÜKETİLMELİ?

Yaptığınız ayranı en geç 1 gün içerisinde tüketmeniz önerilir.