Ayrılıkları gündem olmuştu... Megan Fox ve Machine Gun Kelly'den bebek müjdesi

Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:42

Güncelleme: 13.11.2024 - 16:42

Hollywood'un ünlü yıldızı Megan Fox, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, uzun süredir birlikte olduğu rapçi sevgilisi Machine Gun Kelly’den (gerçek adı Colson Baker) hamile olduğunu duyurdu. İddialı tarzı ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Fox, düşük yaptıktan bir yıl sonra müjdeli haberi takipçileriyle paylaştı.

38 yaşındaki oyuncu, vücudunu siyah boyayarak karnının belirginleştiği bir fotoğraf ve pozitif sonuçlanan gebelik testini paylaşırken, gönderisine "Hiçbir şey gerçekten kaybolmaz. Tekrar hoş geldin" notunu düştü. Fox, böylece dördüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. Eski eşi Brian Austin Green’den 12, 10 ve 8 yaşlarında üç oğlu bulunan yıldız oyuncu, yeni bir çocuk daha dünyaya getirecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Machine Gun Kelly’nin ise eski eşi Emma Cannon'dan 15 yaşında bir kızı bulunuyor. 2020’nin sonlarında ilişkiye başlayan Fox ve Kelly, 2022’de nişanlanmış, ancak 2023’te kısa bir ayrılık yaşamışlardı. Çift, aralarındaki bağı yeniden güçlendirerek tekrar bir araya gelmişti. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ünlü çift, yeni haberle birlikte hayranlarından büyük ilgi gördü.