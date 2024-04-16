Megan Fox'dan çarpıcı açıklama: 'Enerjinizi erkeklere harcamayın'

Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:07

Güncelleme: 16.04.2024 - 16:07

ABD'li oyuncu Megan Fox, bekar kadınlara bu yaz hedefleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu. Fox, "Enerjinizi erkeklere harcamayın. Yapacakları tek şey sizi yıpratmak. Tavsiye verecek en iyi kişi ben miyim bilmiyorum. Çünkü tavsiyem sadece bir beceri öğrenmek veya bir hobi geliştirmek. Devam edin. Kendinize yatırım yapın" dedi.

Megan Fox, bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Machine Gun Kelly'nin onun ruh eşi olduğunu ve her zaman hayatının bir parçası olarak kalacağını da şu sözlerle ifade etti:

"Ne olursa olsun onunla her zaman bir bağ olacak. Kapasitesinin ne olacağını kesin olarak söyleyemem ama bir şekilde ona her zaman bağlı olacağım. Bunun ötesinde kendimi açıklamaya istekli değilim."

Çiftin nişanlarını sonlandırdığını paylaştıktan neredeyse bir ay sonra yaptığı açıklamada, ilişkilerinin mevcut durumu hakkında bilgi vermeyi reddetti. Yakın zamanda Megan Fox ile Machine Gun Kelly'nin ilişki sorunlarını çözmeye çalışırken ayrı yaşadıkları da ortaya çıktı.