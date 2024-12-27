Ayşegül Aldinç 97 yaşındaki annesinin doğum gününü kutladı

Yayınlanma: 27.12.2024 - 12:41

Güncelleme: 27.12.2024 - 12:41

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ayşegül Aldinç, profesyonel müzik kariyerine 1978'de adım atmış ve birçok dizi ve filmde de rol almıştı. Aldinç, sosyal medya hesabından 97 yaşına giren annesi Süheyla Aldinç ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaştı.

"HERKESTEN BİR MAŞALLAH ALIRIZ"



Uzun yıllar resim öğretmenliği yapan annesinin doğum gününü kutlayan Ayşegül Aldinç, paylaşımına nazar boncuğu emojisi ekleyerek, "Herkesten bir maşallah alırız" mesajını yazdı.



Aldinç'in annesiyle paylaşımına 15 binden fazla beğeni geldi ve pek çok ünlü isim yorum yaptı.







Demet Sağıroğlu, Nilüfer, Filiz Akın, İbrahim Selim, Ayşe Tolga, Birce Akalay, Kaan Sekban, Eda Ece, Talat Bulut, Cem Yılmaz, Erkan Petekkaya, Devrim Yakut gibi ünlüler, Ayşegül Aldinç’in annesinin doğum gününü kutlayarak yorum bıraktı.

"ANNEMLE OLMAK EN BÜYÜK MUTLULUĞUM"



Ayşegül Aldinç, geçtiğimiz eylül ayında katıldığı 'Bambaşka Sohbetler' programında, annesinin hayatındaki yerini şu sözlerle anlatmıştı:



"En büyük mutluluğum ve hüznüm aynı zamanda tabii annemle olmak. Onunla ne kadar olabilsem benim için çok büyük bir kazanç."