Ayşegül Aldinç ile nostalji gecesi Fişekhane’de
Popüler müziğin ikon isimlerinden Ayşegül Aldinç, zamana damgasını vuran hit şarkıları ile Fişekhane’de olacak.
Popüler müziğin unutulmaz isimlerinden Ayşegül Aldinç, zamana damgasını vuran hit şarkılarıyla müzikseverleri Fişekhane'de ağırlayacak. 18 Aralık ve 26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek konserlerde Ayşegül Aldinç, geniş repertuarındaki sevilen şarkılarıyla unutulmaz anlar yaşatacak.
Ayşegül Aldinç hayranları, popüler şarkılarıyla dolu bu özel gece için biletlerini Biletinal'dan temin edebilirler. Türk pop müziğinin ikon isimlerinden biri olan Ayşegül Aldinç'in enerjisi ve müzikal performansıyla dolu konserleri kaçırılmayacak bir deneyim vaat ediyor.
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