Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncuları Ayşen ve Yılmaz Gruda çiftinin kızı Elvan Gruda, 55 yaşında yaşamını yitirdi.
Film-San Vakfı'ndan yapılan açıklamada, "Rahmetli Ayşen Gruda ve rahmetli Yılmaz Gruda'nın Kızı Elvan Gruda'yı 55 yaşında kaybettik. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" ifadesi kullanıldı.
Ayşen Gruda 23 Ocak 2019, Yılmaz Gruda ise bu yıl 25 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- 'Akar soktu, şimdi ceremesini çekiyoruz'
- 'Kızıl Goncalar'ın mekan izinleri iptal edildi
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Üzülerek söylüyorum' diyerek Erdoğan'ı uyardı
- Kurşun yağdırıp öldürdü: Nedeni ortaya çıktı!
- Atilla Taş'ın tutuklanmasına yol açan olay kamerada