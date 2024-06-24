Yayınlanma: 24.06.2024 - 17:53

Güncelleme: 24.06.2024 - 17:53

Bu olay valiliğe intikal etti. Valilik okul müdürü ile görüşerek kapıları açtırdı ve kızlarımız içeriye alındı.

Şimdi bir zamanlar bizi türbanımızdan dolayı içeriye almıyorsunuz diye serzenişte bulunan kesim benzer durumu Cumhuriyetçi kızlarımıza uyguluyor. Kalıp da belli: ''Kıyafetin müsait değil.''

Müsait olmayan nedir, omuzları açık askılı genç kız kıyafeti! Bu mu uygun olmayan kıyafet? Hani bir zamanlar başı türbanlı kızlarımızı üniversiteye almıyorsunuz diye ayağa kalkmışlardı ya... Neredeyse şimdi aynısını sergiliyor koca ülke. Bugünkü gazetede okuduğum haberde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul müdürünü korumuş, basını suçlamış, "Abartıyorsunuz sizi gidi" demiş!

Allah aşkına bu durum önemsenmeyecek de hangi durum önemsenecek. Kaldı ki bunu önemseyenler abartmış mı oluyor?

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Gebze’de kıyafetleri uygunsuz diyerek mezuniyet törenine alınmayan okul yönetimi ile olayı basit bir olay olarak nitelendiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e de şöyle tepki göstermiş: "Kardeşim siz sapık mısınız? Niye çoluk çocuğun kıyafetleriyle uğraşıyorsunuz?"

Hemen arkasından Bakan Tekin’e yönelik "Yeter artık düşün artık insanların yakasından" ifadelerini kullandığı bir demeç vermiş. Bence çok doğru bir adım. Artık uğraşmayın insanların kılıklarıyla kıyafetleriyle.

Bakın ben bizzat kendim bir yazımda aşırı çıplaklığa karşı olduğumu belirtmiştim. Her şeyin en uç noktası yönetimlere zarar verir, her şeyin en uç noktası insanları farklı kalkışmalara sürükler. Çok fakirlik, çok zenginlik, çok çıplaklık, çok kapalılık bunlara gerek yok.

Sistemlerde de mutlaka bir denge olmalıdır ne çok fazla çıplaklık ne çok fazla kapalılık.