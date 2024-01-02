Yayınlanma: 02.01.2024 - 11:33

Güncelleme: 02.01.2024 - 11:33

Süper Kupa finalinin ardından yayınladığı küfürlü video sebebiyle gözaltına alınan Azad Yılmaz'ın kim olduğu yurttaşlar tarafından araştırma konusu hâline geldi. Peki, Azad Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz nereli? Azad Yılmaz tutuklandı mı?

AZAD YILMAZ KİMDİR?

Azal Yılmaz, 6 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya gelmiştir. Azad Yılmaz, baba tarafından aslen Samsunludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla birçok kişinin dikkatini çeken Azad Yılmaz'ın 4 adet şarkısı bulunmaktadır.

AZAD YILMAZ'IN İŞİ NE?

Azad Yılmaz'ın servetinin büyük bir kısmı, sahibi olduğu Azad Holding'den kaynaklanmaktadır. Azad Holding, inşaat, enerji, turizm ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren bir holding şirketidir ve Azad Yılmaz, bu holdingin kurucusu ve CEO'su olarak görev yapmaktadır.