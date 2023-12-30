Küfürlü video gündem olmuştu... Bakan Yerlikaya paylaştı: Sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz gözaltına alındı
Fenomen Azad Yılmaz, Suudi Arabistan’da oynanacak olan Süper Kupa maçında çıkan ‘Atatürk’ krizi nedeniyle takımların maça çıkmama kararı almasının ardından paylaştığı video nedeniyle gözaltına alındı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen Azad Yılmaz, dün akşam Suudi Arabistan’da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan’da yaşananlar sonrası sosyal medya provakasyon amaçlı paylaşımlar yapan kişiler için soruşturma açıldığını açıklamıştı.
Son olarak sosyal medya fenomeni Azad Yılmaz’ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
Yılmaz’ın gözaltına alınma anlarını Bakan Yerlikaya paylaştı.
Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir.”
GEREĞİ YAPILDI-4— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 30, 2023
Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu (X) üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs “Halkı Kim Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan Samsun’da gözaltına alınmıştır.
Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka… pic.twitter.com/SBx2Bm4oWS
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