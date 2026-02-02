2 Şubat 2026 tarihinde saat 12.47.50’de merkez üssü Azak Denizi olan 4,7 (ML) büyüklüğünde bir depremin meydana gelmesinin ardından, Azak Denizi’nin nerede olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Azak Denizi nerede? Azak Denizi hangi ülkeye bağlı?

AZAK DENİZİ NEREDE ?

Azak Denizi, Doğu Avrupa’da, Karadeniz’in kuzeydoğusunda yer alır. Karadeniz’e, Kerç Boğazı aracılığıyla bağlanır. Yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük denizlerinden biri olmasına rağmen, konumu nedeniyle tarih boyunca önemli bir geçiş noktası olmuştur.

Coğrafi olarak:

Kuzeyinde ve doğusunda Rusya

Batısında ve kuzeybatısında Ukrayna

yer alır.

Azak Denizi Hangi Ülkeye Bağlı?

Azak Denizi tek bir ülkeye bağlı değildir. Deniz:

Rusya

Ukrayna

arasında paylaşılmaktadır.

Kıyı şeridi her iki ülkeye ait olup, deniz tarihsel olarak uluslararası statüde değerlendirilmiştir.

AZAK DENİZİ’NİN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Azak Denizi’ni diğer denizlerden ayıran bazı temel özellikler şunlardır:

1. Oldukça sığ bir denizdir

Azak Denizi, ortalama derinliği yaklaşık 7–8 metre olan son derece sığ bir denizdir. Bu özelliği, su sıcaklığının hızlı değişmesine neden olur.

2. Tatlı su oranı yüksektir

Don ve Kuban gibi büyük nehirler Azak Denizi’ne dökülür. Bu durum denizin tuzluluk oranını düşürür.

3. Kış aylarında donabilir

Sığ yapısı nedeniyle kış aylarında Azak Denizi’nin büyük bir bölümü donabilmektedir.

AZAK DENİZİ'NDE DEPREM Mİ OLDU?

2 Şubat 2026 Pazartesi günü Azak Denizi merkezli bir sarsıntı kaydedildi. AFAD verilerinde depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçülürken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 4.9 olarak açıkladı. Deprem yerin yaklaşık 6,5-34 km derinliğinde gerçekleşti ve Karadeniz’in kıyı illerinde hafif şekilde hissedildi.