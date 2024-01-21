Azer Bülbül'ün akrabasına 'istek parça' saldırısı! Kurşunların hedefi oldu...

Yayınlanma: 21.01.2024 - 21:25

Güncelleme: 21.01.2024 - 21:25

Azer Bülbül'ün şarkıcı akrabası sahnede silahlı saldırıya uğradı. Bir baba ve oğlu, Davut Bülbül'ün program yaptığı türkü barda olay çıkardı. İstek şarkılar, bitmeyen sataşmalar derken iş kurşunlamaya kadar vardı.

BABA TALİMAT VERDİ, OĞLU VURDU

Azer Bülbül'ün şarkıcı akrabası, istek parça yüzünden kurşunlandı. Davut Bülbül, İstanbul Dudullu'da bir türkü barda sahne alıyordu.

Dün akşam da her zamanki gibi sahneye çıktı. Başta her şey normaldi, Bülbül sahne aldıktan dakikalar sonra mekana bir baba ile oğlu geldi.

DEFALARCA AYNI ŞARKIYI SÖYLEDİ

Baba ve oğlu, Davut Bülbül'den 'Türkiyem' şarkısını söylemesini istedi. Bülbül de istek üzerine o şarkıyı defalarca söyledi.

Defalarca istek şarkısı çalınan babanın talimatıyla oğlu, Bülbül'ün bacağına iki el ateş etti. Şarkıcı kanlar içinde yere yığılırken, baba ile oğlu kaçtı.

"BİR ANDA DÜŞTÜM"

Show Haber'in haberine göre Bülbül yaşadıklarıyla ilgili şunları aktardı:

"Oğluna 'İndir bunu' dedi. Şarkı söylüyordum. Bir anda düştüm. Her şey çok güzeldi, yarım saat, 1 saat, 1,5 saat içinde herkes eğleniyordu. 3 defa çaldım. Masayı da bitirdim. Başka masaya geçtim. Bir daha, bir daha çaldım. Olsun dedim Türkiye hepimizin... Kafasının iyiliğinden mi, bir anlık öfke işte, sarhoş. Dışarı çıktı, silah aldı geldi. Oğluna 'vur' dedi. 35 senedir sanat camiasındayım, böyle bir şey görmedim."