Azteklerden günümüze uzanan mucize şifa: Amarant nedir, faydaları nelerdir?

Sağlıklı yaşam ve dengeli beslenme arayışı, birçok kişiyi alternatif tahıllar ve süper gıdalarla tanıştırdı. Bu besinlerden biri de son dönemde adını sıkça duyduğumuz amarant. Yüksek protein oranı, vitamin ve mineral zenginliği ile dikkat çeken bu besin, hem geleneksel mutfaklarda hem de modern tariflerde kendine yer buluyor. Üstelik gluten içermemesi sayesinde özel beslenme ihtiyaçları olan kişiler için de önemli bir alternatif sunuyor. Peki amarant nedir, ne işe yarar ve mutfakta nasıl değerlendirilir? İşte, Azteklerden günümüze uzanan mucize şifa...

AMARANT NEDİR?

Amarant, aslında teknik olarak bir tahıl değil, “yalancı tahıl” olarak bilinen besin grubuna ait bir bitkidir. Binlerce yıl önce Aztekler tarafından tüketilen bu besin, günümüzde yeniden popüler hale gelmiştir. Küçük, yuvarlak tanelere sahip olan amarant; lif, protein, demir ve kalsiyum açısından oldukça zengindir.

AMARANTIN FAYDALARI NELERDİR?

1. Yüksek protein kaynağıdır

Amarant, bitkisel protein açısından oldukça zengindir. Özellikle vejetaryen ve vegan beslenenler için önemli bir alternatif oluşturur.

2. Sindirim sistemini destekler

Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını destekler ve sindirimi kolaylaştırır.

3. Gluten içermez

Gluten hassasiyeti veya çölyak hastalığı olan kişiler için güvenli bir besindir.

4. Kalp sağlığını destekler

İçeriğinde bulunan antioksidanlar ve sağlıklı yağlar, kalp sağlığı üzerinde olumlu etki yaratır.

5. Enerji verir ve tok tutar

Uzun süre tokluk hissi sağlayarak gün içinde daha dengeli beslenmeye yardımcı olur.

6. Kemik sağlığını destekler

Kalsiyum ve magnezyum açısından zengin olması sayesinde kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

AMARANT NASIL KULLANILIR?

1. Haşlanarak tüketilebilir

Pilav veya salata gibi tariflerde kullanılabilir. Haşlandığında hafif yumuşak bir kıvam alır.

2. Kahvaltılarda değerlendirilebilir

Yulaf gibi süt veya yoğurtla karıştırılarak sağlıklı bir kahvaltı alternatifi oluşturur.

3. Çorbalara eklenebilir

Besin değerini artırmak için çorbalara eklenebilir.

4. Un olarak kullanılabilir

Öğütülerek glutensiz un alternatifi olarak ekmek ve hamur işlerinde kullanılabilir.

5. Patlatılarak atıştırmalık yapılabilir

Patlatılmış amarant, sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilebilir.

AMARANT TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER