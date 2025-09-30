Baba Vanga’nın 2026 öngörüleri: Dünyayı neler bekliyor?

Bulgar mistik Baba Vanga’nın 2026 yılı için öngördüğü kehanetler, dünya gündeminde tartışma yaratmaya devam ediyor. Kehanetlere göre 2026’da büyük doğal afetler yaşanacak, küresel ölçekte savaş riski artacak ve yapay zekâ insan hayatı üzerinde baskın hale gelecek. En dikkat çekici iddialardan biri ise 2026’nın uzaylılarla ilk temasın yılı olacağı.

BÜYÜK DOĞAL AFETLER

2026’nın en sarsıcı öngörülerinden biri, dünya genelinde büyük depremler, volkan patlamaları ve iklim kaynaklı felaketlerin yaşanacağı iddiası. Kehanetlerde, altyapıların ve yaşam alanlarının bu afetlerden ciddi biçimde etkileneceği öne sürülüyor.

3. DÜNYA SAVAŞI SENARYOSU

Baba Vanga’ya atfedilen bir diğer iddia ise 2026’da küresel ölçekte bir savaşın patlak vereceği yönünde. Bu kehanette Doğu ile Batı arasında gerilimlerin büyüyeceği ve büyük güçler arasında çatışmaların kaçınılmaz olacağı vurgulanıyor.

YAPAY ZEKÂNIN YÜKSELİŞİ

2026 için öne çıkan başlıklardan biri de yapay zekânın insan yaşamı üzerindeki etkisi. Kehanetlerde, AI’nin kontrolsüz biçimde gelişerek toplumsal düzeni değiştireceği, iş hayatından sosyal yaşama kadar pek çok alanı yönlendiren bir güce dönüşeceği dile getiriliyor.

UZAYLILARLA İLK TEMAS

En çarpıcı iddia ise uzaylılarla temas. 2026 yılında büyük bir uzay aracının Dünya’ya ineceği ve insanlıkla ilk kez resmi temasın kurulacağı öngörülüyor. Bu kehanet, bilimkurgu senaryolarını aratmayan bir iddia olarak dikkat çekiyor.

TOPLUMSAL VE EKONOMİK SARSINTILAR

Kehanetlerde ayrıca ekonomik çalkantıların yaşanacağı, enerji ve ticaret sistemlerinin büyük krizlerle karşı karşıya kalacağı da öne sürülüyor. Bu gelişmelerin toplumları kırılgan hale getireceği ve küresel düzeni zorlayacağı belirtiliyor.