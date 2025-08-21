‘Babacan yargıç’ Frank Caprio hayatını kaybetti

ABD'nin Rhode Island eyaletinde yaşayan ve uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden yargıç Frank Caprio, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesi tarafından yapılan sosyal medya hesabından açıklamada, "O sadece saygın bir yargıç olarak değil, aynı zamanda sadık bir eş, baba, dede, büyük dede ve arkadaş olarak da hatırlanacak. Onun mirası, ilham verdiği sayısız iyilik eyleminde yaşamaya devam ediyor. Onun onuruna, her birimiz dünyaya biraz daha şefkat getirmeye çalışalım - tıpkı onun her gün yaptığı gibi" ifadelerine yer verildi.

Caprio, uzun yıllar boyunca yayınlanan ‘Caught in Providence’ adlı televizyon programındaki insani ve merhametli kararlarıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu.