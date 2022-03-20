Babadan devraldığı 59 yıllık kokuları özveriyle üretiyor

20 Mart 2022 Pazar, 00:00

İlk kolonya imalatçıları arasında yer alan babası Yaşar Buldaç’ın yanında 6 yaşından itibaren çalışmaya başlayan inşaat mühendisi Güven Buldaç (49), Elazığ'da kolonyacılık mesleğini tutkuyla sürdürüyor.

59 yıllık mazisi olan baba mesleği kolonya üretimini 30 metrekarelik işyerinde devam ettiren Buldaç, Elazığ Geceleri ve Harput Sefası adını verdiği kolonya çeşitlerini Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırıyor.

“BABAMIN MESLEĞİNİ SÜRDÜRDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM”

Babasının kendisine bıraktığı mirasa sahip çıktığını ifade eden Güven Buldaç, şunları söyledi:

"Babam 1953 yılında İstanbul’da ünlü bir kolonya fabrikasında çalışmış. Orada bir müddet çalıştıktan ve işi öğrendikten sonra ‘Bu işi neden ben memleketimde yapmıyorum’ deyip Elazığ’a gitmiş ve küçük bir imalathane kurmuş."

"Altı yaşından itibaren çalışmaya başladım. O gün bugündür çalışıyorum. Tahsilimi inşaat üzerine yaptığım halde bu 30 metrekare dükkan bana daha cazip geldi. O işlerimin yanında bu işi de yürütmek istedim. Devam ederek bugünlere geldik. Baba mesleğini sürdürdüğüm için gayet mutlu ve gururluyum. 35 yıldır bu dükkândayım, artık gelenler resim çektiriyor. ‘Çocukluğum burada geçti, beş yaşındaydım, şimdi 30 yaşındayım. Dükkân halen yerinde duruyor’ diyorlar."

"HER İLİN KENDİNE HAS KOLONYASI VAR"

"Türkiye’ de kolonya sektörü aslında çok yoğun, her ilin kendine has kolonyası var. Mesela Balıkesir’in zambağı, İzmir’in altın damlası ve gizli çiçeği, Isparta’nın gülü, Trabzon’un hamsi, Malatya’nın kayısı kolonyası var. Biz de ‘Elazığ’ın neden bir kolonyası olmasın’ diye düşündük ve Elazığ Harput Sefası ve Elazığ Geceleri kolonyalarını yaptık. Çok tutuldu ve büyük bir ilgi gördü. Birçok ilde de bayiliklerimiz var. Satışlarımız güzel, memnunuz."