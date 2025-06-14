Babalar Günü hediye önerisi: 2025 Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü ne zaman?

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü için hediye arayışları sosyal medyada araştırılıyor. Peki, 2025 Babalar Günü hediyesi ne alınır? Babalar Günü ne zaman?





BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Babalar Günü Türkiye'de her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanır. Bu yıl Babalar Günü 15 Haziran tarihine denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ HEDİYESİ OLARAK NE ALINIR?