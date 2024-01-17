Özgür Demirtaş’tan Hülya Avşar’a yanıt: ‘Simit ye’

Yayınlanma: 17.01.2024 - 14:13

Güncelleme: 17.01.2024 - 14:13

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hülya Avşar’ın “Fazla zenginlik insana zarar veriyor, yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli” sözlerine, sosyal medya hesabından “Simit ye” yanıtını verdi.

Simit ye — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 17, 2024

Hülya Avşar’ın, 2021 yılında magazin muhabirlerinin "Ekonominin sanatçılara nasıl yansıması oluyor?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Avşar verdiği yanıtta, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Avşar'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, aralarında ünlü isimlerin de dahil olduğu binlerce kişi söz konusu ifadelere tepki göstermişti.