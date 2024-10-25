Babil Asma Bahçeleri'nden günümüze: Avrupa Birliği tescilli mucize meyve şifa dağıtıyor!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 20:47

Güncelleme: 25.10.2024 - 20:47

Tarihi Babil Asma Bahçeleri'ne kadar dayandığı iddia edilen Sur narı, Avrupa Birliği tesciliyle uluslararası pazarda tanınmaya devam ediyor. Özel asit yapısıyla sağlık için faydalar sunan Suruç Narı, Türkiye'nin tek tescilli nar çeşidi olarak ilgi odağı oldu.

AVRUPA BİRLİĞİ ONAYLI!

Suruç narı, Türkiye'nin Avrupa Birliği tarafından tescillenen ender ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. İnce kabuk, iri taneleri ve yoğun asit yapısıyla bu nar, özellikle yaygınlaşan bilinirliğini artırıyor.

ŞEKER HASTALARI İÇİN BULUNMAZ BİR NİMET

Yüksek asit içeriği sayesinde mikropları yok etme özelliğine sahip olan Suruç narı, şeker bölgeleri için doğal bir destek sağlıyor. Uzmanlar, bu narın sağlığa yararlarını vurgularken, yayılmayla savaşta önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

YILLIK 300 BİN TON ÜRETİLİYOR

Yıllık 300 bin ton üretim birimine ulaşan Suruç narı, iç ve dış pazarda yoğun talep görüyor. Kilosu 25 TL'den üretilen bu özel nar, özellikle Avrupa pazarında geniş yer buluyor ve ihracatta önemli bir gelir kaynağı haline geliyor.