Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:33

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:33

Gelişen teknolojiyle birlikte fotoğraflarda boy uzatmak daha kolay hale geldi, ancak doğru kıyafetleri seçerek de benzer bir illüzyon yaratabilirsiniz. Özellikle minyon kadınlar, bacak boyunu daha uzun gösteren kıyafet tüyolarını kullanarak daha uzun görünebilirler. Peki, bacak boyunuzu olduğundan daha uzun göstermenin tüyoları nelerdir? İşte bacak boyunuzu daha uzun göstermenin 8 yolu...

BACAK BOYUNUZU DAHA UZUN GÖSTERMENİN 8 YOLU

1. Dikey çizgili kıyafet seçimi:

Dikey çizgili kıyafetler her zaman daha uzun görünmenizi sağlayan bir illüzyon yaratır. Özellikle pantolonlarda dikey çizgili desenler tercih etmek, üstünüze giydiğiniz düz bir parçayla dikkati pantolonunuza çeker ve normalden uzun göründüğünüz hissini yaratır. Özellikle kumaş ve kot pantolonlarda dikey çizgili modeller, boyunuzu daha uzun göstermek için harika bir seçenektir.

2. Üst parçaları alt parça ile birleştirme:

Üst giyim tercihlerinizi pantolon, etek veya şort gibi alt kıyafetlere sokarak bacak boyunuzu olduğundan daha uzun gösterebilirsiniz. Üstünüze giydiğiniz parçayı dışarı bırakmanız, bacak boyunuzun ve boyunuzun kısalmasına neden olabilir. Bu yöntemle hem görünümünüze farklılık katabilir hem de bacak boyunuzu daha uzun gösterebilirsiniz.

3. Siyah kombin oluşturma:

Tamamen siyah giyinmek, zayıf ve uzun bir siluet oluşturmanın bir yoludur. Siyah kıyafetlerin vücudu incelttiği bilinen bir gerçektir. Tamamen siyah bir kombinasyon oluşturmak, sizi daha zayıf ve uzun gösterebilir. Üst giyim tercihlerinizi içeri sokarak (bluzan gibi), bacak boyunuzu daha belirgin hale getirebilir ve proporsiyonunuzu daha çekici hale getirebilirsiniz.

4. Çorap çizme:

Çorap çizmeler kış aylarının vazgeçilmez parçalarından biridir. Mini eteklerden elbiselere kadar birçok kıyafetle rahatlıkla kombinlenebilirler ve hem gündüz hem de şık akşam kombinlerinde kullanılabilirler. Bacaklarınızı daha uzun göstermeye yardımcı olurlar çünkü mini etek veya elbiselerin altına giyildiğinde bacağı tam kavrarlar ve diz üstüne uzanırlar. Bu nedenle çorap çizmeler, uzun ve şık bir görünüm elde etmenin ideal parçalarından biridir.

5. İspanyol paça pantolon:

İspanyol paça pantolonlar, bacakları uzun göstermek için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Yüksek belli ve geniş paça tasarımıyla bu pantolonlar, bacak boyunu daha uzun ve zarif göstermeye yardımcı oluyor. Özellikle düz veya platformlu spor ayakkabılar veya topuklu ayakkabılarla kombinlendiğinde bu etkiyi artırıyorlar. İspanyol paça pantolonlar, uzun ve şık bir görünüm elde etmek isteyenler için harika bir seçenek olabilir.

6. Nude ton ayakkabılar:

Nude renkteki ayakkabılar, ten renginizle birleşerek bacak boyunuzu bilek kısmından kesmeden daha uzun göstermenizi sağlar. Özellikle etek ve elbiselerle kombinlendiğinde bacaklarınızla uyum içinde görünmenizi sağlarlar. Bu renkteki ayakkabıları tercih etmek, her mevsimde avantajlı olabilir. Şık bir kombinde topuklu nude ayakkabılar kullanmak ise bu etkiyi ikiye katlayabilir.

7. Topuklu ayakkabılar:

Topuklu ayakkabılar gardırobun en önemli parçalarından biri olarak kabul edilir çünkü bacakları uzun gösterir ve her mevsim tercih edilebilir. Yaz aylarında topuklu sandaletler, mevsim geçişlerinde ve kış aylarında ise kapalı ön modeller tercih edilebilir. Topuklu ayakkabılar kombininizi tamamlayarak daha şık ve zarif bir görünüm sağlar.

8. Yüksel bel pantolonlar:

Yüksel bel pantolonlar, her zaman rahat ve şık bir seçim olmuştur. Dar veya bol modellerde fark etmeksizin bel hizanızı yukarı çekerek bacaklarınızın daha uzun görünmesini sağlarlar. Bol pantolonlarda, tabanınıza kadar uzanan ve ayakkabı tabanınızla aynı hizada biten modeller seçerek bu etkiyi daha da güçlendirebilirsiniz.