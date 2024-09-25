Bafra Ovası'nda hasat şenliği: 165 bin ton rekolte beklentisi...

Yayınlanma: 25.09.2024 - 13:43

Güncelleme: 25.09.2024 - 13:43

Bafra ilçesinde bu yıl 40 mahallede 2 bin 580 üretici 151 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bafra ilçesi Emenli Mahallesi'nde Çeltik Hasat Şenliği düzenlendi.

“165 BİN TON REKOLTE BEKLİYORUZ”

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, “İlimizde 2023 yılında yaklaşık 194 bin dekar alanda 157 bin ton gibi bir rekoltemiz mevcut idi. 2024 yılına baktığımızda tahminlerimiz 200 bin dekar alanda 165 bin ton gibi bir rekolte bekliyoruz. Destekleme olarak çiftçilerimize 2023 üretimlerinden dolayı toplam 54 milyon 200 bin lira gibi bir destek vermiştik. 2024 ekimlerinden dolayı da yaklaşık mazotta 300 TL dekara, gübrede 62 TL fark ödemesinde de kilogramda 30 kuruş olmak üzere bir destekleme ödemesi yapacağız. Geçtiğimiz yıla göre bu destek çeşidinde değişiklik yaptık. Daha önce aynıyı olarak destek veriyorduk, şimdi nakdi olarak destekleyeceğiz. Özellikle Bafra Ovamız, İpsala ilçemizden sonra ikinci sırada çeltik üretimi yapmaktadır. Samsun’da, Türkiye üretiminin yüzde 17’sini üretiyoruz. 200 bin dekarın yaklaşık 150 bin dekarı Bafra ilçemizde. Bundan sonra ekim olacak alanlarda çeltik komisyonlarından mutlaka izinlerini alsınlar. Çeltik komisyonundan izin almayanlar desteklerden faydalandırılmayacak. Komisyonlarımızdan izinleri alacak. Buradaki fabrikalarımıza baktığımızda 33 tane çeltik fabrikamız var. Biz bunun 25 tanesine kırsal kalkınma yatırımlarından 15 milyon TL destekleme ödemesi yaptık” diye konuştu.

Program Tarladan Sofraya Resim Sergisi’nin gezilmesi ve Bafra pirincinden yapılan pilav ikramının ardından son buldu. Aşırı yağışlar nedeniyle arazisinin hasada elverişli olmaması nedeni ile hasat yapılamadı.