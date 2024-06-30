Bağışıklığı güçlendiren doğal mucize... Yemeğini değil çayını yapın!

Yayınlanma: 30.06.2024 - 14:55

Güncelleme: 30.06.2024 - 14:55

Mantarların popülaritesi giderek artıyor ve insanlar mantarları günlük rutinlerine dahil etmenin çeşitli yollarını arıyor. Mantar çayı içmek, bu mantarları tüketmenin en moda ve aslında en eski yollarından biri. Peki, mantar çayı nedir, nasıl yapılır ve içmenin faydaları nelerdir? İşte mantar çayı ve sağlık yararları hakkında bilmeniz gerekenler...

MANTAR ÇAYI NE?

Basitçe söylemek gerekirse, mantar çayı, mantarla demlenmiş sıcak sudan oluşan bir içecektir. Ancak burada bahsedilen mantarlar, günlük mutfak mantarları değil, beslenme profillerinin ötesinde bazı iyileştirici sağlık özelliklerine sahip olan fonksiyonel, adaptojenik mantarlardır. Bu içeceklerde en yaygın olarak reishi, chaga ve aslan yelesi mantarları bulunur.

MANTAR ÇAYININ FAYDALARI!

Stres ve Enflamasyonu Yönetir: Fonksiyonel gıdalar, sundukları besinlerin dışında sağlığa faydaları olan gıdalar olarak tanımlanır. Adaptojenler, vücudun strese uyum sağlamasına yardımcı olan doğal maddelerdir. Adaptojenler, stresin uzun vadeli etkilerini önlemeye yardımcı olabilir ve iltihaplanmayı azaltabilir.

Mikro Besinler ve Antioksidanlar İçerir: Mantarlar, D vitamini ve B vitaminleri açısından zengindir. Ayrıca güçlü antioksidanlar içerirler ve bağışıklık sistemini desteklerler.

Kalp ve Bağırsak Sağlığını Artırır: Mantarlar, sağlıklı bir lif kaynağıdır ve beta-glukan adı verilen çözünür lif içerirler. Bu lifler, kolesterolü bağlayarak emilmesini engeller ve bağırsak mikrobiyomunu besler.

Az Kafein İçerir: Mantar çayları, kafein alımını azaltmak isteyenler için güzel bir alternatif olabilir. Daha az kafein içerir ve hafif bir destek sağlar.

Ruh Halini İyileştirir: Aslan yelesi mantarının ruh halini ve bilişsel işlevleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Mantar çayında mantar tozu kullanmak, bu faydalardan yararlanmanıza yardımcı olabilir.

Uykuyu İyileştirir: Aslan yelesi ve kızaran odun mantarlarının uyku kalitesini artırdığı kanıtlanmıştır.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Sağlıklı bir mikrobiyom, daha iyi genel bağışıklık sağlığıyla bağlantılıdır. Mantar çayı içmek, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olabilir.